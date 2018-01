Vertenza Olicar, tavolo consultivo in Regione per accordo

Si è svolto il tavolo consultivo per trovare un accordo fra le parti sulla vicenda Olicar, alla presenza del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, delle sigle sindacali, del direttore generale della Asl 1 Rinaldo Tordera e di un rappresentante dei lavoratori.

Sul tavolo sono state poste le preoccupazioni dei sindacati relative al bando di gara che la Asl ha indetto con lo spacchettamento delle competenze e dei servizi fino ad oggi in capo alla Olicar e che da domani, dopo l’apertura delle buste prevista per le ore 13, saranno affidate - salvo verifiche di legge – a differenti committenti.



La preoccupazione dei sindacati relativa allo spacchettamento è quella di riuscire a garantire, con il subentro delle nuove ditte, la attuale retribuzione salariale e il mantenimento dei servizi. Pietrucci spiega che “grazie ad un grande senso di responsabilità, sia da parte dei sindacati che della Direzione Generale Asl, si è arrivati a stabilire un cronoprogramma. Ci sarà il mantenimento per sei mesi delle nuove imprese, per arrivare successivamente ad una nuova assegnazione che preveda un nuovo accorpamento multi servizi tramite Consip o tramite gara europea”.



Questi i passaggi del cronoprogramma concordato nell’ambito del tavolo odierno: domani alle ore 13 si aprono le buste; Asl si impegna a comunicare immediatamente i requisiti al sindacato e a fare le assegnazioni; il sindacato farà immediatamente i tavoli di verifica; lunedì i lavoratori passeranno alle altre ditte (che hanno vinto la gara); l’incarico alle ditte che hanno vinto durerà sei mesi, perché l’impegno è quello di riunire lo spacchettamento entro sei mesi; la riunificazione dei servizi avverrà tramite Consip (auspicato dalla Asl) oppure attraverso bando europeo. Pietrucci conclude sottolineando anche l’impegno della Asl ad attivare da subito le procedure - nel caso dovesse rivelarsi impercorribile l’ipotesi Consip – per predisporre un bando europeo.