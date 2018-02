Viola libertà vigilata, uso stupefacenti e maltrattamenti in famiglia: arrestato 43enne

I Carabinieri della Stazione di Spoltore (PE) hanno notificato, nel giro di 2 giorni, 2 distinte ordinanze di applicazione di misura di sicurezza emesse dal Tribunale di Pescara, su richiesta di questa Procura della Repubblica, che ha pienamente condiviso le risultanze investigative prodotte da quei militari, traendo in arresto G.M., 43enne pregiudicato, tossicodipendente, residente a Cappelle sul Tavo (PE).

Nello specifico, la prima ordinanza scaturisce da numerose violazioni alla misura di sicurezza della libertà vigilata cui era sottoposto all’epoca dei fatti che non sono sfuggite agli operanti, i quali lo hanno più volte sorpreso al di fuori del comune di residenza nonché mentre faceva uso di stupefacenti.

La seconda ordinanza scaturisce, invece, da un’ulteriore attività d’indagine condotta dal medesimo reparto, avviata nel mese di maggio 2017, allorché l’uomo si era reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia perpetrato nei confronti dei genitori conviventi.

L’uomo, infatti, ha posto in essere nei loro confronti condotte violente ed intimidatorie, fino ad arrivare anche a minacciare la madre con un coltello da cucina al fine di farsi consegnare somme di denaro necessaria per l’acquisto di stupefacenti ed alcolici.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato ristretto presso la casa di cura e custodia, sita in provincia de L’Aquila, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.