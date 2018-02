Weekend con tante nuvole, qualche pioggia e meno freddo

Dopo la tregua tra giovedì e venerdì, con tempo stabile e in gran parte soleggiato, durante il fine settimana è atteso un calo della pressione atmosferica sul Mediterraneo centro-occidentale, in relazione all'ingresso di un debole fronte atlantico in moto verso l'Italia. Evoluzione grossomodo confermata a livello generale, mentre per i dettagli avremo modo di darvi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

SABATO: Stabile e in buona parte soleggiato al Centrosud; non mancherà qualche banco nuvoloso alto e stratiforme di passaggio, ma sarà del tutto innocuo. Nubi invece più diffuse al Centronord, in particolare tra Nordovest e Sardegna. Qualche pioggerella di debole entità non esclusa su Liguria e Sardegna, in moto verso la Toscana. Anche sulle Alpi occidentali episodi di nevischio non saranno improbabili. Altrove invece prevalenza di tempo asciutto.

DOMENICA: Il modesto fronte atlantico, nel suo movimento verso Est, coinvolge in modo più esteso la Penisola.

Giornata con cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte del territorio italiano, da Nord a Sud. Piogge sparse, per lo più di debole intensità, possibili un po' ovunque e in modo particolare sulle regioni centrali. Ma allo stesso tempo non mancheranno pause asciutte, anche durature.

TEMPERATURE: Poche le variazioni attese per le massime diurne, che si aggireranno intorno ai 7-10°C al Nord, 9-12°C al Centro e 10-14°C al Sud. Rispetto a questi giorni saranno invece le minime notturne a registrare un discreto rialzo, complice sia la massa d'aria più mite sia la maggior copertura nuvolosa che andrà a ridurre l'irraggiamento notturno. Le gelate risulteranno quindi praticamente assenti ovunque, con valori mattutini attorno ai 2-6°C e punte sui 7-9°C sulle Isole Maggiori.