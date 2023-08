All’Aquila l’Aperitivo è in Musica al PArco del Castello

Al via oggi - 22 agosto - l’Aperitivo in musica, l’evento culturale e musicale organizzato da Lights On che si svolgerà fino a domenica 27 agosto nello spazio verde del Parco del Casello antistante l’Auditorium.

Ogni giorno, dalle ore 18:00, presentazioni editoriali e incontri con gli autori, a seguire aperitivi e musica dal vivo e, dalle 22:30, Dj set di accompagnamento.

PROGRAMMA:

22 agosto

Ore 18:00 Incontro con l’autore – Alberto Improda

Ore 20:30 Live Show - L’Ode

Ore 22:30 Dj set – Mattia Scopano x Sum M

23 agosto

Ore 20:30 Live Show – I fabbricanti di sogni

Ore 22:30 Dj set – Lemme 20

24 agosto

Ore 18:00 Incontro con l’autore – Angelo De Nicola

Ore 20:30 Live Show – Viva La Vida Acustic trio

Ore 22:30 Dj set – Kuks x Baglioni

25 agosto

Ore 18:00 Incontro con l’autore – Francesco Bignotti

Ore 20:30 Live Show - Sbandieratori

Ore 22:30 Dj set – Stefano Cappetti

26 agosto

Ore 18:00 Incontro con l’autore – Patrizio Arpetti

Ore 20:30 Live Show – Melliphera + Damn Trio

Ore 22:30 Dj set – Borracha

27 agosto

Ore 18:00 Incontro con l’autore – Roberto Lorusso

Ore 20:30 Live Show – Roberto Biondi

Ore 22:30 Dj set – Fabio Effe