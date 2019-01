Cota da meningite, muore 60enne celanese

I primi esami avrebbero accertato che un'infezione da meningite da stafilococco sarebbe la causa che ha portato al decesso di una donna di Celano, meningite che non sarebbe contagiosa e per questo motivo non si è attivata nessun tipo di profilassi.

La notizia è stata conferma dalla Asl di Avezzano ma solo l’autopsia, predisposta dai medici, potrà rilevare le vere cause del decesso.

La donna, Iole Zaurini, 60 anni, molto conosciuta nel paese marsicano, dove aveva un negozio di fiori, aveva accusato un malore ed era stata ricoverata all’ospedale di Avezzano nel reparto di otorino da dove successivamente era stata trasferita a quello delle malattie infettive e dove purtroppo le sue condizioni hanno subito un aggravamento che ha portato al suo decesso.

I famigliari ora aspettano i risultati dell’esame autoptico, che si terrà questa mattina all’ospedale dell’Aquila, prima di rivolgersi alla magistratura per eventuali denunce.