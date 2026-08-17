Dramma nell’Aquilano, motociclista trovato morto lungo una strada di montagna isolata

Il giovane centauro romano è stato notato a terra da altri motociclisti di passaggio: inutili i soccorsi, resta ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.

Tragedia sulle strade dell’Aquilano, dove un giovane motociclista originario di Roma è stato trovato senza vita lungo la strada di Monte Serra Secca, nel territorio compreso tra il santuario della Madonna dei Bisognosi e il comune di Rocca di Botte, in provincia dell’Aquila.

A scoprire quanto accaduto sono stati alcuni motociclisti di passaggio. Durante il loro tragitto hanno notato il giovane riverso sull’asfalto e hanno immediatamente dato l’allarme, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Considerata la situazione, sul posto è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Il personale sanitario ha raggiunto rapidamente l’area, ma ogni tentativo di prestare assistenza al motociclista si è rivelato inutile. Per il giovane, infatti, non c’era ormai più nulla da fare.

Restano ancora diversi interrogativi sulle circostanze che hanno determinato la morte. Al momento non è stata ricostruita con certezza la dinamica dell’accaduto e saranno gli accertamenti a stabilire cosa sia successo lungo la strada di Monte Serra Secca.

Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella di una caduta dalla motocicletta o di un incidente stradale avvenuto mentre il centauro percorreva il tratto montano. Non viene però esclusa la possibilità che il giovane possa essere stato colpito da un malore improvviso, perdendo successivamente il controllo del mezzo.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri e gli uomini della Protezione civile. Gli accertamenti dovranno ora permettere di ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia e verificare eventuali elementi utili a comprendere se nell’accaduto siano stati coinvolti altri veicoli.

Al momento, dunque, resta aperta ogni ipotesi: caduta, incidente o malore. Saranno le verifiche condotte sul posto e i successivi accertamenti a chiarire le cause della morte del giovane motociclista romano.