E' Aquilano il Campione Ragionale di Karate FIJLKAM

Ancora successi per il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – Karate, Filippo Morelli classe 2010 si laurea Campione Regionale FIJLKAM di karate specialità kata.

Domenica 8 maggio 2022 si sono svolti a Pescara presso il Palazzetto dello Sport dedicato a Papa Giovanni Paolo II, i Campionati Regionali di karate FIJLKAM per la categoria esordienti (nati anni 2009-2010).

Filippo Morelli, allenato dai Maestri Benedetto Arnone ed Armando Matarelli del CPGA Karate L’Aquila, ha conquistato il titolo di Campione Regionale superando i suoi diretti avversari con più di un punto di differenza.

La prova di Filippo non ha concesso possibilità ad i suoi avversari e per il 2022 sarà lui a rappresentare l’Abruzzo alle Finali Nazionali che si svolgeranno presso il Centro Olimpico Federale di Ostia (Roma) dal 3 al 5 Giugno 2022 e alla Finale Nazionale del Trofeo CONI 2022 che si svolgerà in Toscana, in Valdichiana Senese, dal 29 settembre al 2 ottobre.

La tenacia, la perseveranza e la passione hanno permesso all’aquilano di raggiungere questo eccezionale traguardo confermando l’alto livello degli atleti del CPGA Karate che rappresentano il karate aquilano nel panorama sportivo a livello nazionale ed internazionale.