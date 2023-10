La Carver passa di Misura con L'Aquila, ma la Deroga per gli Spalti Aperti fa Discutere

Non basta una prova coraggiosa ad un Nuovo Basket Aquilano largamente rimaneggiato sul difficile campo della Carver Roma

Ancora una prova coraggiosa e di grande impatto agonistico dei ragazzi del Nuovo Basket Aquilano nonostante la sconfitta di misura di ieri sera sul difficile campo della capolista Carver Roma.

I ragazzi di coach Federico d’Addio sono scesi in campo in formazione fortemente rimaneggiata, con le pesanti assenze della guardia Giulio Antonini e del pivot Patrisio Cicivè, entrambi reduci da due infortuni, al ginocchio ed alla schiena, occorsi nella gara contro la Virtus.

Due pedine fondamentali del roster aquilano che, però, non hanno impedito ai biancoblù di giocare punto a punto contro una formazione esperta e ben affiatata, reduce dal successo esterno di Grottaferrata nella prima giornata, e che sul proprio campo è da sempre particolarmente temibile per tutti.

Una partita sostanzialmente in bilico fino a due minuti dalla fine, con gli aquilani arrivati sul + 1 e poi punti da una serie di triple finali che hanno deciso il match, chiuso poi su un punteggio (66-57 per i romani) assolutamente non rispondente all’andamento dei 40 minuti di gioco.

Una gara giocata dall’inizio del terzo periodo anche senza il play titolare Provenzani, fuori prematuramente per 5 falli, sostituito in modo assolutamente convincete dal giovane Aristotile, in campo con nei momenti decisivi con tanti altri aquilani purosangue, supportati dall’ala argentina Cecchi e dal pivot D’Ambrosio e dal tifo incessante di tanti tifosi del capoluogo presenti sugli spalti.

Il Presidente del club Roberto Nardecchia. “Ancora segnali positivi dalla gara di ieri. Sapevamo che l’inizio del Campionato sarebbe stato durissimo, sia per l’approccio ad una categoria di più alto livello tecnico e agonistico, che per la difficoltà di un calendario che ci ha riservato una partenza complicata con le prime giornate davvero impegnative. La squadra sta dimostrando di valere assolutamente questa categoria e su questo non avevamo dubbi, conoscendo sia il valore dei componenti la rosa, che le loro qualità caratteriali. Alla lunga tutto uscirà fuori, i ragazzi devono continuare a lavorare come stanno facendo da agosto con lo Staff, consapevoli delle proprie doti e della fiducia di tutti accanto a loro, dimostrata anche ieri dai tantissimi appassionati arrivati a Roma, che ringraziamo di cuore, a far sentire la loro vicinanza!”

Fa discutere, infine, la deroga speciale di apertura dell'impianto al pubblico, fino a qualche ora prima la gara avrebbe dovuto svolgersi a "porte chiuse" per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, ma con una telefonata tutto risolto... chissà perchè.

Carver Roma – Nuovo Basket Aquilano 66-57 (14-8, 33-25, 46-45)

CARVER: Di Bello 10, Ciancaglini 2, Afeltra 5, Benincasa, Galli 10, Taurchini 1, Fucek 2, Pagnanelli 22, Ranucci, Lucarelli 14.

All. Tretta

NUOVO BASKET AQUILANO: Miconi, Caldarelli, Nardecchia M., Aristotile 5, Nardecchia N. 3, D'Ambrosio Angelillo 16, Cicivè, Provenzani, Tuccella 8, Cecchi 17, Belmaggio 8.

All.: D’Addio, Ass.: Di Sabbato