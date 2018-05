Lancia figlia da ponte A14 e dopo 6 ore si butta lui , la compagna morta dopo la caduta dal balcone

Momenti drammatici a Francavilla al Mare (Chieti) dove un uomo ha lanciato dal ponte del viadotto dell'autostrada A14 una bimba e minaccia di gettarsi nel vuoto, non consentendo ai soccorritori presenti in zona di intervenire. La bimba, secondo quanto contratato dai medici legali, è morta sul colpo.

"Scusa scusa", ha ripetuto più di una volta l'uomo e le urla, si sono sentite dall'alto fino a trenta metri sotto, nel luogo dove sono potuti arrivare i cronisti, anche se è stato difficile comprendere nettamente tutte le parole. Sul posto ci sono carabinieri, sanitari del 118 e Vigili del Fuoco.

La tragedia che si sta consumando non è escluso possa essere collegata con la caduta di una donna, stamane a Chieti, da un balcone al quarto piano. Soccorsa dal 118 la donna è morta in ospedale per le gravi lesioni riportate, si apprende da fonti sanitarie. Secondo le prime informazioni potrebbe essere la convivente dell'uomo e madre della ragazzina.

Il viadotto è alto circa 30 metri e l'area sottostante è molto impervia. L'uomo ha scavalcato la rete di protezione, a cui si continua a tenere aggrappato, ed ha i piedi poggiati su una soletta di cemento.

Di fronte a lui, sull'autostrada chiusa al transito, c'è un 'mediatore', che sta cercando di stabilire con lui un contatto. L'uomo continua a urlare a investigatori e soccorritori di non avvicinarsi alla bimba - che dovrebbe avere circa 12 anni - minacciando in caso contrario di gettarsi nel vuoto.

Dopo oltre sei ore si è lanciato anche lui nel vuoto, nonostante i tentativi per farlo desistere si è lanciato nel vuoto l'uomo rimasto in bilico per ore sul viadotto dell'A14 dopo avere gettato di sotto una ragazzina di circa 12 anni, forse figlia della convivente.

Fausto Filippone, 49 anni, dirigente della Brioni - questo è il nome dell'uomo - è morto sul colpo. Così come, secondo i soccorritori, è morta sul colpo la ragazzina a cui Filippone non ha fatto avvicinare nessuno per ore, proprio con la minaccia di uccidersi.