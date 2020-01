La tragedia è accaduta nella notte tra sabato 25 gennaio e domenica 26, nella frazione di Santa Teresa, dove un neonato di un mese è morto soffocato da un rigurgito mentre era nel lettone con la mamma e il papà.

I genitori accortisi dell'imminente tragedia hanno chiamato i soccorsi ma nonostante le azioni dei sanitari che hanno fatto di tutto per provare a rianimarlo per il piccolo non c'è stato nulla da fare.