Operazione "PLAY THE GAME": La Finanza Svela Lavoro Nero e Contrabbando al Concerto di Fabri Fibra

Durante il vibrante concerto del celebre cantante Fabri Fibra presso il porto turistico di Pescara, le Fiamme Gialle pescaresi hanno portato alla luce una serie di irregolarità che vanno dal lavoro nero al commercio di merci contraffatte e stupefacenti. L'evento, parte dello "Zoo Music Fest Pescara 2023", ha richiamato migliaia di appassionati, ma è stato anche l'occasione per le forze dell'ordine di scendere in campo con il piano d'azione "PLAY THE GAME", creato dal Comando Provinciale per intensificare i controlli estivi durante il picco turistico.

Le diverse unità specializzate della Guardia di Finanza, dalla Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria alla Sezione Operativa Volante del Gruppo, dai Baschi Verdi alle Unità Cinofile, sono state impiegate per garantire un ambiente sicuro e divertente per il pubblico.

Le ispezioni si sono concentrate sugli operatori di attività commerciali ambulanti che offrivano cibo e bevande: uno su tre non era in regola. Sei lavoratori operavano completamente "in nero", privi di contratto, tutele e assicurazioni, mentre due erano "irregolari". Tutti di nazionalità italiana, con età compresa tra i 30 e i 50 anni, principalmente provenienti dalla zona di Pescara. Uno di loro, addirittura beneficiario del reddito di cittadinanza da oltre un anno, con un importo superiore ai 10.000 euro. Sono state comminate sanzioni consistenti per un totale di 22.000 euro.

Inoltre, è emerso un traffico di accessori contraffatti recanti il logo del cantante "Fabri Fibra". Un cittadino italiano è stato denunciato per contraffazione e ricettazione, e si aggiunge ad altri due individui, sempre italiani, già deferiti la sera precedente per lo stesso motivo in un altro evento del "Zoo Music Fest Pescara 2023", stavolta per accessori contraffatti con il logo del cantante "Tananai".

I controlli hanno anche coinvolto indagini mirate per individuare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Numerosi giovani del territorio, tra i 25 e i 35 anni, sono stati segnalati al Prefetto per il possesso personale di hashish e marijuana. Decine di "spinelli" e dosi di droga sono stati sequestrati nell'ambito di queste operazioni, dimostrando il rigoroso impegno delle forze dell'ordine nella tutela della sicurezza pubblica.