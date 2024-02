Padre e Figlio sul Tetto d'Italia del Karate. La CPGA e Federico Arnone si Distinguono agli Assoluti

Campionato Nazionale Assoluto FIJLKAM di Karate - Vice-campione d’Italia l’aquilano Federico Arnone, il più giovane atleta del podio

Da venerdi 2 a domenica 4 febbraio, si é svolto a Roma il 58° Campionato Italiano Assoluto 2024 di karate presso il PalaFijlkam di Ostia (Roma). La manifestazione considerata la più importante a livello nazionale dell’anno, ha visto la partecipazione dei migliori atleti italiani appartenenti sia ai gruppi sportivi militari che ai club privati.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – Karate guidato dal M° Benedetto Arnone in collaborazione con il M° Armando Matarelli, ha portato in gara i suoi due migliori atleti Senior: Francesco Bartolini e Federico Arnone che si sono distinti in maniera egregia.

In particolare Francesco Bartolini dopo un’ottima prima prova vinta contro l’atleta fiorentino Tommaso Aquaioli, con il punteggio di 22.20 contro 20.50, non è riuscito a superare purtroppo nella seconda prova l’atleta delle Fiamme Oro Nunzio Zelante classificandosi all’11 posto.

Federico Arnone è riuscito in un’impresa di notevole spessore. La sua gara è iniziata superando l’atleta lombardo Andrea Granelli della ASD CKS (Soresina, CR) con il punteggio 23.70 contro 22.70. Nella seconda prova ha eliminato Giuseppe Rosiello delle Fiamme Oro Roma con il punteggio di 23.40 contro 22.00. Nella terza prova ha superato Oscar Moretti della Master Rapid di Brescia, andando a vincere la finale di pool contro Giuseppe Panagia delle Fiamme Oro (già componente della Nazionale Italiana Senior). Questi straordinario percorso gli ha permesso di conquistare la finale per la medaglia d’Oro.

La finale per l’oro, svolta alle 22, dopo un’intensa giornata di gara, ha visto Federico Arnone confrontarsi con Alessio Ghinami del Gruppo Sportivo Carabinieri già vincitore nelle ultime 2 edizioni del titolo.

Il risultato ha visto Federico Arnone vincere una fantastica medaglia d’Argento, risultando l’atleta più giovane del podio e superando con delle prove eccezionali atleti di gran lunga più maturi di lui.

Questo, il podio per la gara di kata maschile:

- Oro: Alessio Ghinami (Carabinieri Roma)

- Argento: Federico Arnone (Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – L’Aquila)

- Bronzo: Alessandro Iodice (Esercito Roma)

- Bronzo: Giuseppe Panagia (Fiamme Oro Roma)

Grazie a questi risultati nella classifica per società, il CPGA Karate si è classificato al terzo posto a livello nazionale, dietro ai Gruppi Sportivi Militari Fiamme Oro e Carabinieri, risultando così l’unico Club a salire sul podio.

Una giornata indimenticabile per il karate aquilano che conquista una fantastica Medaglia d’Argento al Campionato Nazionale Assoluto FIJLKAM di kata ed un terzo posto a squadre.

Per maggiori informazioni è a disposizione il sito ufficiale della FIJLKAM Karate e su fijlkam.sportdata.org.

Nelle foto:

(1) Da sinistra: Lorena Busà (Carabinieri Roma), Roberta Sodero (Fiamme Oro Roma), Davide Benettello (Presidente Settore Karate FIJLKAM), Benedetto Arnone (CPGA Karate L’Aquila)

(2) Da sinistra: Federico Arnone (CPGA Karate L’Aquila), Alessio Ghinami (Carabinieri Roma),Davide Benettello (Presidente Settore Karate FIJLKAM), Alessandro Iodice (Esercito Roma) e Giuseppe Panagia (Fiamme Oro Roma)