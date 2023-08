Trova la Mamma la neonato abbandonato a Taranto: si chiama Lorenzo

Una scena che lascia senza fiato si è svolta nelle prime ore del mattino a Taranto, dove un neonato, ancora con il cordone ombelicale attaccato, è stato abbandonato vicino a un cassonetto. Il piccolo è stato fortunatamente scoperto da una donna che passeggiava con i suoi cani e ha udito i vagiti provenire dalla busta in cui era avvolto. La donna ha subito allertato i soccorsi che hanno portato il neonato all'ospedale Santissima Annunziata, dove è stato chiamato Lorenzo.

Il neonato è stato ritrovato avvolto in una coperta e con un peluche accanto, segno che qualcuno aveva cercato almeno di garantirgli un minimo di comfort. Fortunatamente, il bambino sembrava in buone condizioni, con la parte del cordone ombelicale ancora fresca, indicando che il parto era avvenuto non molto tempo prima del ritrovamento. Tuttavia, l'altra parte del cordone ombelicale, rimasta attaccata alla madre, ha destato preoccupazione tra i medici, poiché la donna rischiava una potenziale emorragia se non avesse ricevuto assistenza immediata.

Poco dopo il ritrovamento del neonato, la madre è giunta al pronto soccorso. Si tratta di una giovane donna georgiana che è attualmente ricoverata nel reparto di ginecologia dell'ospedale. Nel frattempo, il piccolo Lorenzo è stato trasferito all'unità di terapia intensiva neonatale, dove è costantemente monitorato dai medici per assicurarsi che si trovi in buona salute. Il neonato pesa circa tre chili ed è sotto le cure del professor Federico Schettini e della dottoressa Lucrezia De Cosmo.

Il direttore generale dell'Asl, Vito Gregorio Colacicco, ha sottolineato che il neonato era pulito e sembrava aver ricevuto cure. Inoltre, ha menzionato la presenza di una "culla della vita" presso l'ospedale, un dispositivo che consente di lasciare in sicurezza un neonato in un'area protetta e attiva sensori per l'intervento immediato del personale.

In risposta a questa tragica vicenda, Mario Balzanelli, presidente della Società Italiana Sistema 118, ha lanciato un appello a tutte le donne in difficoltà psicologica, specialmente madri, affinché chiamino il 118 prima di prendere decisioni affrettate. Nel frattempo, il Comune ha avviato una gara di solidarietà per il neonato, aprendo un conto corrente dedicato alle donazioni.