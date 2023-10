Vincono, di Nuovo, Santerelli e Brucchi. La Asle di Teramo li Conferma per Mantenere Continuità

Il direttore generale della ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, ha annunciato oggi le riconferme dei direttori amministrativo e sanitario dell'azienda sanitaria. Franco Santarelli e Maurizio Brucchi, che hanno già ricoperto questi ruoli nei tre anni precedenti, continueranno nel loro incarico per i prossimi tre anni.

Questa decisione è stata presa in un'ottica di continuità e dimostra il valore del lavoro di squadra. La ASL di Teramo ha una squadra forte, composta da individui che sono diretti rappresentanti del territorio e della comunità teramana. Negli ultimi tre anni, hanno lavorato insieme per migliorare l'offerta sanitaria, sia negli ospedali che sul territorio. Hanno affrontato sfide complesse, come la gestione della pandemia, cercando sempre di garantire il massimo impegno per il bene della collettività.

Maurizio Di Giosia ha commentato: "Gli obiettivi da raggiungere sono diversi, ma non abbiamo paura di affrontare nuove sfide. Ora che la squadra è riconfermata, continueremo a svolgere il nostro lavoro con la massima dedizione."

Tutti e tre i direttori hanno un'ampia conoscenza dell'azienda, avendo svolto gran parte del loro percorso professionale e formativo al suo interno. La riconferma di Santarelli e Brucchi dimostra l'attenzione della ASL Teramo per il mantenimento di una leadership esperta e competente.