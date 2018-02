Allerta Maltempo, scuole chiuse lunedì e martedì a L'Aquila

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha disposto la sospensione dell'attività didattica per le giornate di domani, lunedì 26 febbraio e martedì 27 febbraio per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale.

La decisione, contenuta nell'ordinanza numero 88, è stata assunta al termine di una riunione che si è svolta negli uffici di via Ulisse Nurzia a cui hanno preso parte, oltre al primo cittadino, il vice sindaco Guido Quintino Liris, l'assessore con delega alla Protezione civile Emanuele Imprudente, l'assessore alla Mobilità Carla Mannetti, il manager Asl, Rinaldo Tordera, dirigenti e funzionari dei settori Protezione civile, Opere pubbliche, viabilità e Polizia municipale dell'Ente.



La chiusura delle scuole è stata determinata dalle indicazioni contenute nel Bollettino del Centro funzionale della Protezione civile che prevede per i prossimi due giorni precipitazioni nevose e, soprattutto, un sostanziale abbassamento delle temperature, fino a meno quindici gradi sotto lo zero, tra lunedì e martedì con possibili formazioni di ghiaccio sulle strade.



Una misura precauzionale anche in virtù dei problemi che potrebbero verificarsi alla viabilità, dal momento che le proprietà del sale da disgelo, con cui vengono trattate tutte le arterie stradali, non agiscono in presenza di temperature molto al di sotto dello zero.

Non saranno effettuate, inoltre, le corse indicate come scolastiche nell'orario generale dell'Ama; saranno, altresì, garantite tutte le corse feriali, come riportato sul sito internet dell'azienda della mobilità aquilana".