Mistero: Milena Santirocco Scomparsa, L'unica Traccia è un'Auto con una Gomma Bucata

Le speranze si affievoliscono mentre le ricerche continuano per Milena Santirocco, insegnante di ballo di 54 anni, scomparsa nel nulla a Torino di Sangro. La sua auto è stata ritrovata con una ruota bucata vicino alla Via Verde, ma di lei non c'è ancora alcuna traccia.

Dopo la segnalazione dei figli, le autorità sono entrate in azione, coinvolgendo polizia, vigili del fuoco, guardia costiera e Protezione civile. Milena è descritta come una persona attiva, ma il suo telefono è spento o irraggiungibile, alimentando l'ansia dei familiari e degli investigatori.

Le ricerche si estendono su vasta scala, dalla lecceta al lungomare, dalla Via Verde alle zone di campagna. Mentre il coordinamento per ritrovare Milena è attivo, l'auto della donna è stata trovata con una ruota a terra, ma di lei nessuna traccia.

Ulteriori aggiornamenti svelano che il suo profilo Facebook è scomparso, e il suo cellulare non dà segni di vita dal pomeriggio di domenica. Le ricerche si intensificano con l'ausilio di cani molecolari, droni e l'elicottero dei Vigili del fuoco, ma il mistero rimane irrisolto. Milena Santirocco sembra svanita nel nulla, mentre le autorità scrutano ogni angolo per trovarla.