AstraZeneca Ammette in Tribunale Effetti Collaterali del Vaccino Anti-Covid: Possibile Trombosi

AstraZeneca fa una rara ammissione in tribunale, accettando che il suo vaccino anti-Covid può provocare effetti collaterali, inclusa la trombosi. Questa rivelazione, evidenziata nei documenti del processo in corso, scatena un nuovo dibattito su una questione che risale al 2021, quando i primi vaccini vennero introdotti per combattere la pandemia. Secondo alcuni legali, in caso di perdita nel processo, l'azienda potrebbe essere costretta a risarcire le vittime con cifre fino a 25 milioni di dollari.

AstraZeneca ha riconosciuto, in un documento legale di febbraio, che il suo vaccino può causare in casi molto rari una condizione nota come trombosi con sindrome trombocitopenica, o TTS. Questa condizione, caratterizzata da coaguli di sangue e bassi livelli di piastrine, ha sollevato preoccupazioni da quando il vaccino è stato lanciato.

Il caso di Camilla Canepa, la 18enne italiana deceduta nel giugno 2021 dopo essere stata vaccinata con AstraZeneca, ha attirato l'attenzione. La Procura di Genova ha concluso che la giovane avrebbe potuto sopravvivere e ha messo sotto indagine cinque medici del pronto soccorso di Lavagna. Camilla è stata colpita da una rarissima trombosi cerebrale associata ai bassi livelli di piastrine, scatenata dal vaccino adenovirale.