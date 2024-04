Scontro al Consiglio Regionale dell'Abruzzo: Il Piano di Marsilio sotto Accusa

Nel cuore del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, il piano proposto dal presidente Marsilio è diventato oggetto di intensi dibattiti e critiche, con il consigliere del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, che lo definisce "sconcertante" e lo accusa di essere più una celebrazione del passato che una prospettiva per il futuro della regione.

Alessandrini ha espresso la sua disapprovazione a margine della seduta odierna del Consiglio, affermando che il discorso della maggioranza al potere dipinge un quadro irrealistico della situazione abruzzese, presentando la regione come un "paradiso" privo di problemi o criticità. Ha denunciato la retorica del "Modello Abruzzo" come una favola distorta che non tiene conto delle reali difficoltà che affrontano persone e imprese nella regione.

In particolare, ha criticato l'accento posto da Marsilio sulla questione del numero di componenti della giunta regionale, indicando che tale preoccupazione sembra rivolta più ai "desideri" della maggioranza che alle vere esigenze della popolazione abruzzese. Alessandrini ha invitato Marsilio a prendere spunto dal Patto per l'Abruzzo, sottolineando la necessità di un piano più concreto e orientato al futuro per affrontare le sfide della regione nei prossimi cinque anni.