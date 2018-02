Allerta valanghe, sconsigliato escursionismo e fuoripista

Si è riunita, alla stazione di Fonte Cerreto, la Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanghe dopo la nevicata di ieri.

"La Commissione - ha dichiarato il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi - è stata chiamata a esprimersi in merito all'emanazione di eventuali provvedimenti di competenza sindacale. In particolare, sulla base delle legge regionale per la previsione e prevenzione del rischio valanghe, ai fini dell'eventuale limitazioni alla percorribilità della strada statale 17, dal bivio del Vasto a Fonte Cerreto".

"All'esito di sopralluoghi e rilievi effettuati in quota, la Commissione ha dedotto che l'esposizione al rischio della viabilità e degli immobili nell'area è tale da non ritenere necessari provvedimenti di questa tipologia.

È comunque assolutamente sconsigliata - ha concluso il primo cittadino - la pratica dell'escursionismo e dello sci fuori pista su tutti i pendii con pendenza superiore ai 25 gradi, sui quali insistano ingenti accumuli nevosi e riporti di vento".