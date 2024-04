ESCLUSIVO le Immagini dentro la CASA dello STUDENTE Prima del Crollo del 6 aprile 2009

Per noi di abruzzo24ore.tv e per il centro storico dell'Aquila, preservare la memoria del passato è un imperativo, anche quando quel ricordo è intriso di tragica sofferenza. Riteniamo che mantenere viva la testimonianza di com'era L'Aquila sia essenziale, affinché possa fungere da monito per le generazioni future. Troppo spesso, infatti, riscontriamo una mancanza di consapevolezza e comprensione riguardo agli eventi drammatici del 2009. Solo tramite la conservazione di questa memoria, attraverso immagini, testimonianze e documenti, possiamo sperare di trasmettere il giusto peso di quanto accaduto, garantendo che il passato non venga dimenticato e che le lezioni apprese siano tramandate alle generazioni a venire.