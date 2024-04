Addio al Dottor Carlo Catena: Lutto nell'Ambiente Medico di Pescara

È venuto a mancare oggi, all'età di 82 anni, il dottor Carlo Catena, stimato ginecologo e ex primario dell'ospedale di Pescara. Ancora attivo fino a pochi anni fa nel suo studio privato in via Ragazzi del '99, nei pressi di Piazza San Francesco, il dottor Catena ha lasciato un segno indelebile nell'assistenza alle neomamme e nel contributo alla nascita di molte generazioni di pescaresi.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione nell'ambiente medico cittadino e tra i suoi colleghi, che lo stimavano profondamente. Numerose persone stanno rendendo omaggio al dottor Catena presso la casa funeraria Caporale, dove è stata esposta la salma.

"La dedizione e l'impegno del dottor Catena superavano i confini della professione medica. La sua competenza e la sua umanità lo hanno reso un punto di riferimento per tutti. Ha assistito al parto di molte donne, è stato sempre presente per le sue pazienti e ha esercitato la professione con straordinaria passione fino all'ultimo", ricordano commossi i suoi figli.

Il dottor Catena lascia la moglie Elide e i figli Massimo, Alessandra, Paolo e Annamaria. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 16:30 presso la Chiesa di Sant'Antonio.