2 Milioni di Euro Assegnati per Parcheggio nell'ex Caserma Rossi, ,a l'Opposizione Insorge

Il Comune dell'Aquila riceverà due milioni di euro per la realizzazione di un parcheggio all'interno dell'ex caserma Rossi, grazie ai fondi assegnati dalla Cabina integrata terremoti 2009-2016/17. Questa somma è stata deliberata al termine della riunione presieduta dal commissario Guido Castelli, organismo incaricato di valutare interventi e investimenti per i territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016-2017.

Il progetto si allinea con il programma di rigenerazione urbana e il Piano urbano per la mobilità sostenibile adottato dall'ente comunale. L'obiettivo principale è migliorare l'accessibilità lenta e pedonale verso il centro storico, non solo con la creazione di circa 240 posti auto, ma anche con la realizzazione di aree verdi, spazi informativi e promozionali per il turismo, e punti di ricarica per mezzi elettrici. Si prevede anche la creazione di una ciclostazione ecologica per il bike-sharing e il noleggio di attrezzature, inclusi dispositivi per facilitare la mobilità delle persone con disabilità.

Il sindaco Pierluigi Biondi ha commentato: "Come amministrazione, siamo pienamente consapevoli delle esigenze della città e lavoriamo per trovare soluzioni che agevolino l'accesso al centro storico, migliorando la qualità della vita dei residenti e le opportunità per i commercianti".

Biondi ha inoltre ringraziato il commissario per il sisma 2016, Guido Castelli, il coordinatore della Struttura di missione Mario Fiorentino e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per aver condiviso la visione contenuta nella proposta del Comune.

Dal canto suo, Stefano Palumbo capogruppo PD in cosiglio comunale scrive così su facebook:

"Leggendo i giornali di oggi:

✅️"900 telecamere per arginare la movida violenta"

✅️"2 milioni per la realizzazione di un parcheggio all'interno della ex Caserma Rossi",

✅️"Scattano gli espropri per la il parcheggio di viale della Croce rossa"

Parliamo di progetti messi in cantiere già nell'immediato post-sisma e dotati tutti di finanziamenti. Una domanda allora è d'obbligo: quali ostacoli hanno impedito all'amministrazione Biondi di fare nei 7 anni di suo governo quanto annunciato oggi?

Perché 7 anni di ingiustificata inerzia hanno un costo sociale ed economico che la comunità aquilana ha pagato a proprie spese.

Pochissima sostanza dietro tanta propaganda."