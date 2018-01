Consiglio Regionale, presentato il volume che celebra la vita dell'Ente

"Questo libro celebra la vita del Consiglio regionale attraverso il racconto dei suoi protagonisti e consegna l'immagine di un assemblea legislativa sempre all'altezza dei tempi, che ha lavorato negli anni lontano da ogni demagogia e populismo".

Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio durante la presentazione del volume, Immagini dall'Emiciclo, curato dall'Ufficio Stampa del Consiglio, dal sottotitolo "Fatti e personaggi del Consiglio regionale 1970-2017". "Lo stato di salute dell'Assemblea regionale abruzzese certifica per immagini e per racconti l'avanzato dibattito democratico di cui è stata protagonista in questi 47 anni, è l'alta dignità del dibattito e dell'attività legislativa.

Anche quando il confronto è stato duro e sempre prevalso il senso civile è alto politico punto aver riunito l'attività del Consiglio regionale abruzzese è un coronamento del contributo alla crescita legislativa e sociale di questa regione punto.