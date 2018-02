Controllo del territorio i carabinieri di Sulmona arrestano ricercato

ICarabinieri della Compagnia di Sulmona, impegnati in un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di V.M., un 50enne pregiudicato di Sulmona, gravemente indiziato di avere commesso nei mesi addietro un furto di tabacchi si danno di un esercizio commerciale di Pescara.

Il pregiudicato era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera al Comando della Stazione CC di Sulmona, disposta dal Tribunale di Pescara, alla quale però, ad un certo punto, si era sottratto rendendosi di fatto irreperibile.

Oggi, V.M. è stato individuato dai miliari nel centro cittadino mentre era alla guida di una Fiat 500, peraltro risultata rubata ieri a Pescara, l'uomo vistosi inseguito dai carabinieri, quando oramai era stato raggiunto, ha tentato di darsi alla fuga a piedi abbandonando il veicolo e nascondendosi nel sottoscala di una palazzina, dove però è stato individuato e tratto in arresto.

Dopo le formalità di ritoè stato tradotto in carcere e ora rispondere anche dei reati di ricettazione di autovettura e guida senza patente, poiché mai conseguita. L’autovettura è stata recuperata per la restituzione al legittimo proprietario.