Controllo del territorio protetto, i carabinieri forestali sequestrano 4 moto da cross

Il Nucleo Carabinieri per la Biodiversità di Caramanico Terme, nell’ambito di una mirata campagna di controllo, ha posto sotto sequestro 4 motocross, contestando sanzioni amministrative per oltre 5.000,00 euro.

I militari hanno intercettato 4 persone, di età compresa tra i venti ed i trent’anni, mentre percorrevano strade sterrate e sentieri con motociclette da motocross non immatricolate, senza targa e carta di circolazione e prive di copertura assicurativa.

Con l’ausilio dei Carabinieri della Territoriale di Caramanico Terme e San Valentino in A.C., le motociclette sono state fermate, sequestrate ed avviate a deposito giudiziario per la successiva confisca.

Troppo spesso si sottovalutano le conseguenze della circolazione con mezzi meccanici (auto, moto, quad-byke, mountain byke) sui sentieri, sui manti erbosi ed all’interno delle aree boscate; oltre ad essere previste pesanti sanzioni, in molti casi anche di natura penale, l’illecita circolazione arreca significanti danni al suolo, in quanto gli pneumatici provocano la compattazione del terreno con conseguente distruzione della copertura vegetale e l’innesco di fenomeni di dissesto idrogeologico, soprattutto nei versanti delle colline e delle montagne più acclivi, con perdita dello strato fertile, erosione per ruscellamento che può provocare improvvise colate detritiche durante i temporali.

I controlli sono ancora in corso, e mirano ad arginare una pratica diffusa che rischia di mettere in serio pericolo i delicati equilibri all’interno dei parchi e delle aree protette.