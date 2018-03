Due giorni di parziale miglioramento meteo, ma da giovedì torna il maltempo

MARZO PROSEGUE MOLTO DINAMICO - Lo sconquasso generato dal potente stratwarming di febbraio continua a mostrare i suoi effetti lasciando gran parte dell'Europa in balia di diversi centri di bassa pressione. Prosegue così la fase dinamica e instabile che potrebbe portare dal 17-18 a una nuova ondata di freddo artico a partire dall'Europa nord orientale, diretta verso il cuore del Vecchio Continente.

PIÙ SOLE TRA MARTEDÌ E MERCOLEDÌ - Per quanto riguarda l'Italia il tempo tenterà di stabilizzarsi almeno parzialmente tra martedì e mercoledì anche se non mancheranno locali disturbi.

Martedì ancora qualche locale rovescio o temporale è atteso su Nordest, regioni tirreniche e occasionalmente anche su quelle adriatiche mentre mercoledì qualche fenomeno insisterà sul basso versante tirrenico nonché si svilupperà su Prealpi centro orientali e Appennino, in sconfinamento qua e là su pianure venete-friulane, Romagna, Marche, Ioniche settentrionali e Puglia.

GIOVEDI' NUOVA INTENSA PERTURBAZIONE- La tregua sarà breve: una nuova e intensa perturbazione atlantica raggiungerà, infatti, giovedì la Penisola portando rovesci e temporali al Centro Nord e solo a fine giornata su parte del Meridione.

Previsti fenomeni ancora intensi su Liguria, Toscana, fascia prealpina e Friuli nonché nevicate sull'arco alpino mediamente dai 1000-1500m, ma anche più in basso tra Piemonte e Valle d'Aosta.

TENDENZA WEEKEND - venerdì giornata di transizione con ancora variabilità e locali rovesci, specie tra Sardegna, regioni centrali ed estremo Nordest mentre nel prossimo weekend si prospetta una nuova ondata di maltempo ma questa volta con temperature in calo e possibili risvolti nevosi ancora tutti da valutare.