Forte maltempo imperversa sulle regioni del Nord Ovest

Orchestrata da una depressione tra Penisola Iberica e Mediterraneo centro-occidentale un'intensa perturbazione continua ad interessare l'Italia nordoccidentale con condizioni di maltempo anche intenso. Piogge battenti infatti su gran parte del Piemonte, in particolare sulle aree a ridosso delle Alpi, ma anche sulla Liguria di Ponente e in Valle d'Aosta. Mentre in montagna nevica abbondantemente, anche se a quote medie a causa del richiamo di correnti miti di Scirocco.

PIEMONTE.

Su alcune zone del Piemonte occidentale gli accumuli pluviometrici raggiungono i 150mm da ieri, come nelle valli torinesi, ma i fenomeni sono intensi su tutta la fascia pedemontana. La neve cade oltre i 1200/1400m, a quote leggermente inferiori sulle valli cuneesi dove i fiocchi si spingono fin verso quota 1000m. Iniziano ad essere considerevoli gli accumuli di neve fresca in montagna, con circa 50cm oltre i 2000m sulle valli torinesi. A causa del maltempo e delle nevicate rimarranno chiuse oggi le scuole a Sestriere, Pragelato e Fenestrelle.

VALLE D'AOSTA.

Il maltempo è intenso anche in Valle d'Aosta, specie sulle zone orientali e meridionali della regione, dove le abbondanti piogge nelle ultime 24 ore hanno fatto registrare accumuli pluviometrici intorno a 50/60mm. La neve cade mediamente oltre i 1500m, con accumuli di fresca che oltre i 2000m superano i 50cm, con punte di 80cm nell'alta Valle di Champorcher.

LIGURIA.

E' il settore di Ponente a risentire del maltempo più intenso, anche se fino ad ora le piogge non sono ancora state particolarmente abbondanti. Si segnala però il forte vento di Scirocco con raffiche fino a 80km/h nella notte ad Arma di Taggia, nell'Imperiese. A causa del maltempo previsto molti uffici e scuole del Savonese occidentale rimarranno chiusi dalle 14 di oggi.

PREVISIONI.

Il maltempo proseguirà per tutta la giornata al Nordovest e si intensificherà ulteriormente, tanto che sono previsti fenomeni abbondanti sul Piemonte occidentale e possibili temporali in serata su Cuneese e Liguria di Ponente. Limite neve oscillante tra 1200 e 1500m. In giornata i fenomeni inizieranno ad estendersi verso est fino a raggiungere il Triveneto con un po' di neve sulle Alpi oltre i 1700m.

Sul resto d'Italia tempo più stabile e clima molto mite con punte di 23/24°C in Sicilia, seppur con cieli a tratti nuvolosi per nubi alte e stratificate. In serata qualche pioggia in arrivo su Toscana, Lazio e Sardegna.