Freddo siberiano in arrivo sull'Europa

E' ormai confermata una ondata di gelo di notevole portata per l'Europa, come non si vedeva da anni. Dopo alcuni giorni dallo stratwarming da record il vortice polare troposferico si spaccherà letteralmente, con l'anticiclone che andrà posizionandosi tra Europa settentrionale e l'Islanda.

Lungo il bordo destro di quest'anticiclone gelidi venti siberiani soffieranno in moto retrogrado su gran parte d'Europa, da Est verso Ovest, accompagnando niente meno che un lobo del vortice polare proprio nel cuore del Vecchio Continente. Una configurazione decisamente rara e che porterà a condizioni meteo-climatiche assai rigide per molte Nazioni d'Europa.

Si comincia dal prossimo weekend e si proseguirà almeno fino ai primi giorni di marzo.

GIORNATE DI GHIACCIO SU DIVERSE CAPITALI - I valori termici scenderanno ampiamente sotto le medie del periodo, anche di 10/15°C, con temperature sotto zero di giorno su gran parte delle località e minime notturne davvero gelide. Città come Varsavia, Berlino, Monaco, Budapest, Praga, Vienna, poi anche Parigi, Bruxelles e Londra potrebbero rimanere sotto zero per diversi giorni. Saranno inoltre possibili rovesci di neve in pianura anche sottoforma di blizzard. Ghiaccio e neve potranno così diventare un grosso problema per il settore dei trasporti e per le attività quotidiane all'aria aperta. Per chi dunque pensa di mettersi in viaggio in Europa a partire dal weekend è fortemente consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo.

INTERESSATA ANCHE L'ITALIA SPECIE SETTENTRIONALE - Ad oggi la maggiore incertezza su questa intensa ondata di gelo riguarda proprio l'Italia. Le regioni settentrionali dovrebbero comunque essere colpite con buona probabilità, con tracollo termico tra domenica e lunedì. Ancora incerta la sorte per il Centro e parte del Sud, anche se soprattutto le regioni centrali hanno comunque buone chances, mentre le estreme regioni meridionali dovrebbero rimanere tagliate fuori. In termini invece di precipitazioni e nevicate è ancora prematuro fornire i dettagli. E' comunque altamente probabile che il Mediterraneo reagirà ad una tale offensiva fredda con nuove depressioni e possibili eventi nevosi in pianura non solo al Nord ma anche al Centrosud.