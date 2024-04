Scomparsa misteriosa: Ricerche in Corso per Milena Santirocco, Insegnante di Ballo. Aggiornamenti

La comunità di Torino di Sangro è in allerta mentre proseguono frenetiche le ricerche di Milena Santirocco, una insegnante di ballo e esperta di fitness di 54 anni, residente a Lanciano, di cui sono scomparse le tracce lungo il lungomare di Torino di Sangro.

L'allarme è stato lanciato dai figli nella tarda mattinata, scatenando un'immediata risposta delle autorità. Polizia, vigili del fuoco, guardia costiera con elicottero, Protezione Civile e unità cinofile sono mobilitate per rintracciare la donna.

Milena Santirocco è descritta come una persona attiva e energica, con una passione per il ballo e il fitness. Le ricerche si estendono su vasta scala, coinvolgendo la zona del lungomare, la lecceta, la via Verde e le zone di campagna circostanti. Tuttavia, al momento non si sono riscontrate tracce della donna.

L'auto di Milena è stata rinvenuta vicino alla via Verde, dove si suppone avesse intenzione di fare una passeggiata. Il suo telefono risulta spento o irraggiungibile. Di fronte alla gravità della situazione, è stato attivato il Piano di ricerca persone scomparse, coordinato dalla Prefettura di Chieti.

La Protezione Civile di Torino di Sangro ha comunicato che le ricerche sono proseguite anche durante la notte e sono riprese vigorosamente questa mattina, coinvolgendo anche i Baschi Azzurri di Vasto. La centrale operativa della Protezione Civile è attiva e pronta a ricevere segnalazioni al numero di cellulare 389-1092787. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.