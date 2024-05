Tragedia a Pescara: Neonato di Pochi Giorni Trovato Senza Vita in Casa

Una terribile tragedia ha colpito il quartiere San Donato di Pescara, dove un neonato di poche settimane è stato trovato senza vita in casa. I genitori hanno lanciato l'allarme quando si sono resi conto che il bambino non respirava, e nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118, non è stato possibile rianimarlo.

La polizia è intervenuta sulla scena su richiesta dei soccorritori, e ora è impegnata nelle indagini per comprendere le cause di questa drammatica perdita. La comunità è scossa da questo tragico evento, mentre si attendono ulteriori sviluppi dall'inchiesta in corso.

Dramma a Pescara: Neonato Trovato Senza Vita, la Città Sotto Choc

Una tragica giornata ha colpito Pescara con la perdita di un neonato di circa un mese nel quartiere San Donato. I genitori hanno lanciato l'allarme quando hanno notato che il piccolo non rispondeva, ma gli sforzi del personale medico del 118 non sono riusciti a salvarlo.

Intanto, un'altra famiglia è stata colpita da una tragedia: un padre di 40 anni è deceduto nel sonno dopo l'anniversario di matrimonio, lasciando moglie e due figli.

La polizia è intervenuta per indagare sulla morte del neonato, e si teme possa trattarsi di un caso di "morte in culla", suscitando sconforto e sgomento nella comunità pescarese.