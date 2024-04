Drammatica Valanga sul Gran Sasso: Tre Escursionisti Feriti

Una violenta valanga ha colpito il canale Bissolati e la direttissima sul Gran Sasso, ferendo tre escursionisti e coinvolgendo altri appassionati di montagna. Fortunatamente, tutti gli altri sono risultati illesi dall'incidente.

Le squadre di soccorso sono state prontamente attivate, raggiungendo la zona di Campo Imperatore con l'ausilio dell'elisoccorso di base a L'Aquila. Grazie all'intervento tempestivo dell'equipaggio dell'elicottero, i tre feriti sono stati presto assistiti e trasportati per ricevere le cure necessarie.

Durante le operazioni di soccorso, sono stati individuati altri distacchi nevosi lungo i diversi canali del versante meridionale, ma per fortuna nessun'altra persona è stata coinvolta. Uno dei feriti è stato accompagnato dalla funivia e successivamente assistito da un medico del Soccorso Alpino presso l'Ospedale del capoluogo abruzzese.

Oltre 15 tecnici si sono mobilitati per prestare assistenza alle numerose persone presenti sul Gran Sasso in quella giornata. I soccorritori hanno notato una mancanza di attrezzatura adeguata da parte della maggior parte degli escursionisti, soprattutto considerando il rischio marcato segnalato dal bollettino meteonivologico MeteoMont per quel giorno, dovuto al previsto rialzo termico nel weekend.