Incidente sul lavoro alla Burgo muore operaio 43enne

Non ce l'ha fatto Marco Di Donato, l'operaio 43enne che è rimasto vittima di un incidente sul lavoro all'interno della cartiera Burgo, l'uomo era stato trasportato in codice rosso dagli operatori del 118 in ospedale in seguito alle lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avezzano che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricognizione effettuata dagli inquirenti l’uomo sarebbe rimasto incastrato tra un macchinario ed un muletto.

La scomparsa di Marco Di Donato, che era stato un corridore ciclistico è stata accolta con rammarico e tristezza nel monto del ciclismo abruzzese.

“Scompare un amico e un punto di riferimento importante. Un ragazzo che è stato un valido atleta, sempre disponibile e vicino al ciclismo”. Con queste parole Fernando Ranalli, a nome del Comitato provinciale L’Aquila della Federazione Ciclistica Italiana, ricorda Marco Di Donato, scomparso oggi ad Avezzano in seguito a un incidente sul lavoro.

“La scomparsa di Marco Di Donato ha rattristato tutti i cicloamatori abruzzesi, che in tante gare e manifestazioni avevano avuto modo di conoscere la bontà di questo ragazzo”, prosegue il presidente della Federciclismo L’Aquila, Fernando Ranalli, “Al papà Antonio, consigliere provinciale della FCI, e a tutta la sua famiglia esprimo il più profondo cordoglio a nome di tutto il movimento ciclistico abruzzese”.