Maltempo, domenica di pioggia e neve su gran parte d'Italia

DOMENICA - si muove verso sud est la perturbazione giunta nelle ultime ore sull'Italia e che si associa ad una circolazione di bassa pressione, che porterà piogge sparse al Centro Sud e Nord Est con neve sui rilievi della dorsale oltre i 1000-1400m, fin verso gli 800-1000m su quella settentrionale.

Quota neve in calo dalla sera. Meno coinvolto il resto del Nord con tempo più asciutto e soleggiato eccetto per piogge su centro est Emilia ( neve a quote collinari). In serata veloci fenomeni sui rilievi di Piemonte e Lombardia con fiocchi di neve sui 700m.

TENDENZA METEO SETTIMANA - Le temperature subiranno un calo seppur contenuto. Ma il freddo è previsto però intensificarsi nel corso della nuova settimana quando le correnti artiche da una parte alimenteranno una circolazione di bassa pressione, dall'altra tenderanno ad intensificarsi soprattutto nella seconda parte della settimana. Si prospetta infatti una settimana piuttosto instabile al Centro Sud con neve sui monti e a tratti anche a bassa quota, di stampo invernale per via dell'ulteriore calo termico.