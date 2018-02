Maltempo su autostrade A24-A25, fermo dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete

In previsione del brusco crollo delle temperature e in attesa di possibili nevicate, come stabilito dal Piano Neve Operativo, le Prefetture territorialmente competenti, d’intesa con la Polizia Stradale e Strada dei Parchi, hanno disposto il divieto di circolazione per i veicoli e i complessi di veicoli commerciali di massa superiore alle 7,5 tonnellate a pieno carico su tutta la rete autostradale A24-A25.

Il blocco avrà inizio alle ore 22:00 di oggi, domenica 25, resterà in vigore almeno per tutta la giornata di domani, lunedì 26, e potrà essere prorogato in funzione dell’effettiva evoluzione dei fenomeni nevosi. Seguiranno aggiornamenti.