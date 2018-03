Masterplan, Il sindaco De Angelis: "Nessun 'addio' la Regione accrediti i fondi"

I consiglieri del Pd, Roberto Verdecchia e Domenico Di Berardino, diffondono notizie false e creano solo confusione nei cittadini».

Il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, risponde all'accusa sollevata dai due esponenti del Partito Democratico, di aver rallentato l'iter dell'arrivo dei fondi del Masterplan, che restituirebbero un nuovo volto al palazzo Torlonia.

«Tutti gli uffici competenti», precisa il primo cittadino, «hanno concluso già da tempo l'iter amministrativo per avviare i lavori. La gara per l'affidamento dei lavori è stata espletata ed è stata individuata la ditta, manca solo la firma del contratto. Questo dipende dal fatto che la Regione non ha accreditato i fondi. Senza la certezza dell'arrivo dei soldi, il dirigente del settore non può firmare un contratto con la ditta, in quanto non ci sarebbe copertura finanziaria».

«Dal primo maggio avremo in carico i costi di gestione del palazzo Torlonia e si è stimata una spesa totale, comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, di circa 200mila euro l'anno», va avanti il sindaco De Angelis, «anche per questo, al fine di non sprecare i soldi dei cittadini, dobbiamo ottimizzare l'utilizzo della struttura con il trasferimento nei locali, da sempre adibiti ad uso amministrativo, degli uffici della Cultura, degli Affari legali e della polizia locale. Diversamente il Comune si troverebbe a dover spendere 200mila euro all'anno senza ottimizzare un'uscita così consistente».

«Con dichiarazioni che parlano di immobilismo dell'amministrazione non si fa altro che confondere i cittadini», insiste il primo cittadino, «da parte della nuova amministrazione comunale non c'è nessuna intenzione di bloccare o ritardare il progetto dell'Arssa nè tantomeno l'arrivo dei fondi. I politici regionali, a partire dal presidente Giuseppe Di Pangrazio, si adoperino per accreditare i soldi così da poter far avviare subito i lavori».

Infine, per chiarire una volta per tutte gli interventi da effettuarsi nel complesso Torlonia, gli uffici precisano che sono in corso due procedimenti totalmente distinti: uno relativo alla gestione del Palazzo Torlonia e Parco circostante e l'altro relativo al Masterplan.

Atti redatti recentemente per la gestione del Palazzo Torlonia:

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 27/02/2018 AD OGGETTO:

"VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI PALAZZO TORLONIA E VILLA TORLONIA – DELIBERA DEL C.C. N. 68 DEL 21.12.2015 – DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 49 DEL 27.01.2015 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 25 DEL 01.03.2017".

Si tratta di 57 pagine in cui è contenuta la quasi totalità degli atti sottoscritti tra il Comune di Avezzano e la Regione Abruzzo.

Atti redatti recentemente per il Masterplan:

- Delibera G.C. n. 44 del 27/02/2018 ad oggetto : "INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI VILLA TORLONIA E PARCO TORLONIA (AVEZZANO) - F.S.C. 2014-2020 - MASTERPLAN ABRUZZO - COD. PSRA/57. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE";

- Sottoscrizione digitale del Sindaco dell'ATTO DI CONVENZIONE/CONCESSIONE ad avvenuta esecutività della deliberazione giuntale n. 44/2018 ;

- Inoltro alla Regione Abruzzo per la sottoscrizione dal parte del Dirigente della struttura preposta;

- Restituzione da parte della regione Abruzzo dell'atto firmato digitalmente in data 22/03/2018;

- Inoltrata alla Regione Abruzzo in data 23/03/2018 richiesta di precisazione delle modalità di trasferimento della prima rata del finanziamento pari al 5% dell'importo complessivo (si tratta di un importo pari a circa € 235.000). In attesa riscontro;

- l'aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici (Progettazione definitiva - esecutiva e direzione lavori) è stata disposta in data 02/03/2018. I termini per eventuali ricorsi scadranno il 05/04/2018.

Come per legge, tutti i documenti, di volta in volta, sono sempre stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Trasparenza.