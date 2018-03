Meteo Pasqua e Pasquetta - il maltempo se ne va e torna il sole

L'inizio del week-end pasquale sarà caratterizzato da un peggioramento sull'Italia, specie sulle regioni centro-settentrionali, per l'avanzata di una perturbazione tra venerdì e sabato santo.

La discesa di aria più fredda nordatlantica sull'Europa occidentale causerà infatti la genesi di un'area depressionaria che poi evolverà verso i Paesi centrali, influenzando anche il tempo della nostra Penisola.

METEO PASQUA - Secondo gli ultimi aggiornamenti tuttavia proprio per la Pasqua la situazione migliorerà.

Dopo il maltempo di sabato, la perturbazione già nella mattinata di domenica dovrebbe allontanarsi verso l'Europa sudorientale.

Tuttavia, residui fenomeni potrebbero interessare al mattino le regioni di Nordest e le Tirreniche, ove i fenomeni potrebbero persistere sino in nottata a ridosso della dorsale settentrionale.

Andrà meglio sul resto dello Stivale con rasserenamenti via via più ampi.

METEO PASQUETTA - Tempo nel complesso asciutto e perlopiù soleggiato, eccezion fatta per residui addensamenti tra levante ligure, alta Toscana e Tirreniche meridionali ma con fenomeni assenti.

Il bel tempo dovrebbe proseguire per tutta la giornata al Centro Sud, salvo nubi alte in avanzamento da Nord.

Quest'ultime saranno l'avamposto di una nuova perturbazione che già in serata porterà i primi fenomeni al Nordovest in estensione a Prealpi e Alpi orientali nonché Sardegna, Ovest Sicilia e coste del medio Tirreno.

CLIMA GRADEVOLE - Temperature miti al Sud, mentre al Centronord tenderanno a calare soprattutto sabato; valori diurni che tra domenica e lunedì rimarranno compresi tra 14 e 18°C.