Notaresco in lutto, è morto a soli 63 anni, il vice sindaco Sandro Saccomanni

E’ deceduto il vicesindaco di Notaresco, Sandro Saccomandi. Aveva 63 anni. Si è spento nella sua casa di Guardia Vomano confortato dagli affetti familiari, a causa di problemi di salute che sono man mano peggiorati, fino al suo decesso avvenuto questa mattina.

Due figli Luca e Licia avuti con la moglie Giuliana, Sandro era laureato in tecniche di laboratorio biomedico e prestava servizio presso la Asl di Teramo. Uomo stimato e molto apprezzato da tutti, aveva affrontato col suo solito grande sorriso la malattia, usando i social network per mantenere i contatti con i tanti amici che oggi ne ricordano la grande disponibilità soprattutto nei confronti dei più bisognosi. Tutti infatti, gli riconoscono di aver sempre lavorato per il benessere dei suoi concittadini, che avevano sperato fino all’ultimo in un epilogo diverso.

"Abbiamo perso un gentiluomo, sempre solare e disponibile con tutta la nostra comunità” ha detto il Sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura commentando la notizia, “Sandro era una persona buona e generosa, sempre protesa verso gli altri. Aveva accettato le difficoltà della vita senza fermarsi mai, vivendo anche quest’ultima prova con il suo solito sorriso. Resterà per sempre nel cuore di noi tutti”.

I funerali si svolgeranno domani 28 marzo alle ore 15:00 nella chiesa di San Rocco a Guardia Vomano.

In occasione delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino.