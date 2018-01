Pioggia sulle regioni del Nord e Toscana, bello altrove

PRIMI DEBOLI PIOGGE GIOVEDI' - L'alta pressione è in indebolimento per l'avvicinarsi di un'ampia saccatura nord atlantica in affondo sull'Europa occidentale che interesserà, seppur marginalmente, anche l'Italia.

L'anticiclone infatti opporrà una tenace resistenza e di conseguenze gli effetti saranno piuttosto limitati, rispetto a quanto preventivato in precedenza. Nelle prossime ore si attiveranno i primi piovaschi su Liguria e alta Toscana e qualche pioviggine anche su Piemonte orientale, settentrionale, alta Lombardia, Venezia Giulia. Altrove ancora ampi spazi assolati sebbene con nubi in graduale aumento su Tirreniche e Sicilia.

VENERDI' PERTURBAZIONE AL NORD OVEST - Venerdì un minimo di bassa pressione si isolerà tra il Golfo di Marsiglia e le Baleari, riuscendo a interessare solo il NordOvest con piogge specie tra Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale. Su tutto il resto d'Italia, se escludiamo qualche goccia su Sardegna e coste tirreniche, i fenomeni saranno assenti e con anche ampispazi soleggiati sulle regioni adriatiche e al Sud.



Sabato residue deboli piogge al Nord Ovest, ma migliora rapidamente; qualche residua goccia anche su Sardegna orientale e Calabria ionica.

La neve cadrà sulle Alpi occidentali, mediamente dai 600-1000m su Piemonte e Valle d'Aosta, localmente anche più in basso sul cuneese, oltre 1200-1500m sul comparto alpino centrale.

CLIMA POCO INVERNALE - Continua a non fare particolarmente freddo in Italia per il richiamo di venti di Scirocco, che faranno aumentare le temperature soprattutto minime. Massime in genere comprese tra 13 e 16°C al Centrosud, punte superiori sulle Isole.

Al Nordest valori in genere compresi tra 10°C e 13°C, al Nordovest massime tra 8°C e 12°C, inferiori sul Piemonte occidentale.

Questa perturbazione sarà di fatto per l'ennesima volta di stampo più autunnale che invernale. Il freddo vero per ora rimane lontano dall'Italia.