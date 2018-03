Rei di furto a passanti, arrestati due giovani nel teramano

E' finito l'anonimato di una coppia alla 'Bonnie e Clyde', responsabile di almeno una decina di colpi ai danni di persone incrociate per strada.

Sono un 35enne di Giulianova e la convivente di 21, di Atri, arrestati questa mattina a Roseto dai carabinieri di Giulianova, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Teramo.

I due da tempo erano ricercati dai militari: cambiavano spesso modus operandi e non davano punti di riferimento, ricorrendo a svariate tipologie di tecniche di adescamento delle loro vittime.

A volte chiedevano un passaggio per raggiungere una località, in altre la donna fingeva un malore o di essere in stato interessante ed il giovane chiedeva un passaggio per l'ospedale o verso inesistenti abitazioni di genitori e parenti.

Nel tragitto, rubavano alle vittime portafogli, telefoni cellulari, denaro contante e bancomat, che venivano utilizzati per immediati prelievi da banche ed uffici postali della zona, l'altra refurtiva veniva rivenduta.