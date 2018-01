Sorpresi dai carabinieri gettano droga nel balcone dei vicini, arrestati due pusher a Pescara

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Pescara Principale hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, G.D.G., 21enne, pescarese e V.F., 57enne, residente a Chieti, entrambi con precedenti di polizia.

I militari, che stavano pattugliando via Tavo all’interno del complesso residenziale noto come “Ferro di Cavallo”, si sono imbattuti nella coppia che, alla loro vista, hanno assunto un atteggiamento nervoso, ragion per cui sono stati controllati.

Visto lo stato di immotivata agitazione, gli operanti hanno deciso di procedere a perquisizione prima personale poi domiciliare, ma una volta entrati nell’appartamento i due hanno tentato di disfarsi di alcuni involucri lanciandoli dalla finestra sul balcone della vicina di casa.

Il movimento non è ovviamente passato inosservato agli occhi dei Carabinieri che, recuperato quanto gettato, hanno rinvenuto oltre 100 grammi di cocaina, altrettanti di marijuana, 2 flaconi di metadone, numerose compresse di “subuxone”, nonché un bilancino di precisione e quasi 500 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

I due pusher sono finiti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima che si terrà domani mattina.