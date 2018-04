Tasse Sisma, Pezzopane: "Domani riunione decisiva, respingere tentativi rottura come quello Meloni

La riunione di domani presso la sede della Giunta regionale all’Aquila sulla questione della restituzione delle tasse, a cui parteciperanno i rappresentanti politici e le categorie, è decisiva per la sorte del nostro territorio. Domani parte la mobilitazione.

A nove anni da quella terribile notte oggi possiamo dire di avere fatto importanti passi in avanti, grazie all’impegno e alla coesione di cui L’Aquila e gli aquilani sono stati capaci.

Il servizio su L’Aquila a Report su Rai 3 che attribuisce ad alcune scelte forti la missione di emblema di una buona ricostruzione anche economica, ci gratifica per i grandi sforzi fatti per dare un futuro nuovo ai territori colpiti nel 2009.

Molto rimane da fare, ne siamo tutti coscienti. Per questo l’assurda richiesta di restituire in tempi brevissimi un aiuto a cui gli imprenditori del nostro territorio avevano diritto per legge, va contrastata con ogni mezzo a disposizione, perché non sia una pietra tombale sul nostro futuro e sulle nostre speranze. Un colpo del genere al nostro sistema economico equivarrebbe a un’altra mazzata a tradimento: alle imprese, ai lavoratori, ai cittadini, alle famiglie.

Una mobilitazione unitaria, senza distinzioni e divisioni politiche e partitiche, è indispensabile. Una mobilitazione che unisca agli strumenti istituzionali e legali quello della manifestazione pubblica. Gli aquilani hanno dimostrato in passato di sapere se necessario come fare sentire la propria voce. Torno perciò a sollecitarla e a richiamarne l’urgenza.

Ora più che mai è necessario essere uniti, e occorre respingere ogni tentativo, anche maldestro, di rompere il fronte: uscite come quella recente della parlamentare e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che punta ad approfittare del momento per aprire una polemica contro il Pd, vanno censurate sul nascere, perché dannose, innanzitutto, ma anche perché false e paradossali.

Meloni era ministro del governo Berlusconi, che con una tragica mancanza ha contribuito a creare il problema che oggi ci troviamo ad affrontare. Con i parlamentari di questo territorio al tavolo istituzionale con la Regione ed i sindaci, stiamo assumendo iniziative unitarie. Ognuno faccia la propria parte con serietà.