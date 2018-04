Tasse sisma, importante apertura del commissario europeo Vestager

“C’è stata una importante apertura da parte del commissario europeo competente per le tasse Margrethe Vestager nell’incontro con una delegazione di europarlamentari di Forza Italia guidata dal capogruppo, Elisabetta Gardini”.

Ne danno notizia il senatore Nazario Pagano, coordinatore abruzzese di Forza Italia, e il deputato eletto nel collegio dell’Aquila, Antonio Martino, segretario organizzativo regionale, commentando il confronto tra il commissario europeo competente Margrethe Vestager, ed una delegazione di europarlamentari azzurri sulla vicenda della restituzione delle tasse sospese a imprese e professionisti nel cratere del terremoto dell’Aquila richieste dalla commissione europea che considera la misura aiuto si stato.

“È emersa la disponibilità a lavorare per arrivare ad una soluzione della annosa vicenda – continuano i due parlamentari azzurri -. L’incontro è stato fruttuoso, si sono fatte anche ipotesi ma è stato ribadito a chiare note che tutto si basa su un intervento ufficiale e fattivo da parte del Governo Italiano che, secondo le procedure comunitarie, è l’unico interlocutore con quale si possono porre le basi per risolvere la problematica – spiegano i due parlamentari abruzzesi -. È inutile porre istanze al presidente del Parlamento europeo Tajani oppure al presidente Berlusconi, deve intervenire il Governo italiano, sia pure uscente, e ci pare che chi deve fare passi concreti sia il sottosegretario con delega alla ricostruzione e commissario per il terremoto Paola De Micheli”.

Della delegazione hanno fatto parte anche Alessandra Mussolini, Barbara Matera e Laura Comi, oltre che Lorenzo Cesa. Pagano e Martino riferiscono inoltre che “comunque, il Commissario risponderà alla lettera del sindaco dell’Aquila Biondi e che c’è la volontà di riconoscere il fatto che il contesto della vicenda è legato ad una tragedia come il terremoto e che quindi non si rinuncerà a mostrare solidarietà e vicinanza alle popolazioni terremotate”.

“Però è emerso anche che si farà un distinguo tra le aziende che hanno sede all’Aquila e quelle che hanno spostato la sede all’Aquila per speculare e fare affari. In questo senso, non ci saranno sconti – spiegano ancora Pagano e Martino. Il deputato sottolinea infine che Forza Italia ha raccolto immediatamente le sollecitazioni del territorio e del sindaco Biondi che si è appoggiato al nostro partito non avendo parlamentari europei nel collegio abruzzese, continueremo a lavorare per il rilancio e il futuro di un territorio che merita rispetto e risorse”.