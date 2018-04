Tasse terremoto, oggi a L'Aquila il giorno della Mobilitazione

L'Aquila e il suo territorio si mobilitano per dire no alla restituzione delle tasse sospese a imprese e professionisti nel cratere del sisma del 2009 richiesta dalla Commissione Europea che considera le somme richieste aiuti di Stato: migliaia le persone attese oggi nel capoluogo d'Abruzzo alla manifestazione di protesta promossa da Regione e Comune cui hanno aderito forze sociali, produttive, amministratori, parlamentari.

Il corteo dei manifestanti partirà alle ore 10,30 dal piazzale della Fontana Luminosa e si snoderà per le vie del centro storico, per concludersi alla Villa Comunale .

Prevista anche la partecipazione del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sarebbero circa 350 le imprese e le partite Iva, secondo quanto appreso, a cui sono state notificate cartelle esattoriali per complessivi oltre 100 milioni di euro a cui vanno aggiunte sanzioni e interessi.

In piazza anche tanti cittadini e studenti che hanno avvertito, a nove anni dal terremoto del 6 aprile 2009, come sia un momento decisivo per un territorio che cerca il rilancio tra difficoltà e ritardi.