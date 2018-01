Temperature insolitamente sopra le medie, ecco quando potrebbero tornare ad abbassarsi

INVERNO SPARITO - Il flusso di correnti meridionali risalito dal Nordafrica ha richiamato in Italia masse d'aria insolitamente miti per il periodo. Sono state registrate temperature elevate a inizio settimana, anche superiori alle medie di gennaio di 10 gradi! Dopo i picchi localmente superiori ai 20°C, nella giornata di mercoledì attesi valori diurni fino a 14/16°C su molte regioni d'Italia; andrà un po' meglio al Nord ma comunque le massime si aggireranno sui 9/11°C. Le minime saranno ovunque positive.

CALO TERMICO DAL WEEKEND - Nei prossimi giorni, a seguito del passaggio perturbato, le correnti ruoteranno tra Maestrale e Grecale favorendo un primo calo delle temperature, più consistente sulle Alpi.

Le minime torneranno negative sui fondovalle alpini, da venerdì-sabato anche al Nordovest in pianura e sull'Appennino centrale dai 1000m. Per un rientro nelle medie stagionali dovremo attendere la metà di gennaio.

Correnti più fredde giungeranno in quota dai Balcani sulle regioni centro-settentrionali; non sono tuttavia previste ondate di gelo, ma aumentano le possibilità di avere una fase più fredda dopo il 20 gennaio.