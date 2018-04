Torna il maltempo, piogge e abbassamento termico sulla penisola

SITUAZIONE;

Dopo la domenica primaverile che ha abbracciato quasi tutta Italia il clima torna a cambiare. Questa volta ad opera di una perturbazione pilotata da una depressione sul Mediterraneo centro-occidentale che attraverserà gran parte dello Stivale nel corso di lunedì, determinando condizioni di maltempo con ingresso di aria più fredda a tutte le quote e temperature in diminuzione, anche sensibile rispetto alle 24 ore precedenti.

LUNEDI':

Perdite medie nell'ordine dei 5/7°C rispetto a domenica nei valori massimi, localmente anche superiori sulle regioni centrali tirreniche, laddove le massime di domenica raggiungeranno i valori più elevati. La prima giornata della settimana la colonnina fermarsi sui 13/17°C al Nord, anche più in basso al Nordovest, oscillerà tra 12 e 15°C al Centro, tra 15 e 19°C al Sud.

Massime in ripresa però in Sardegna, prima regione a vedere il ritorno del sole dopo la perturbazione, con punte di 20°C.

MARTEDI':

Nuova perturbazione fin dalle prime ore al Nord, ma ci sarà tempo per un lieve recupero delle temperature almeno sul Triveneto che riuscirà a vedere almeno un po' di sole, con massime generalmente sui 14/17°C, recupero più significativo al Centro-Sud, non interessato dalla nuova perturbazione, ma con valori comunque inferiori rispetto alla domenica più che primaverile. Attese massime tra 17 e 19° al Centro, tra 18 e 21°C al Sud. A fronte però di minime in calo causate dai rasserenamenti notturni, tra 7 e 9° al Centro, tra 11 e 13°C al Sud.

TENDENZA MERCOLEDI'.

Una depressione stazionaria sulla Francia richiamerà correnti miti di Scirocco sull'Italia, responsabili di maltempo e temperature in calo al Nord, non oltre i 10/15°C al Nordovest. Effetto opposto al Centro-Sud con tempo più soleggiato e massime fino a 22/23°C sul versante tirrenico, punte di 25°C in Sicilia.