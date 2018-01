Tragico schianto tra 5 mezzi sulla Fondovalle del Trigno morti due uomini di Crecchio

È di due morti il bilancio di un incidente stradale che ha visto il coinvolgimento di 5 mezzi: 2 furgoni, due auto ed un tir sulla Fondovalle del Trigno, all’altezza di Trivento (Campobasso), che potrebbe essere stato causato da un malore

L'incidente è avvenuto in un rettilineo, al km. 38+570, al confine tra Molise e Abruzzo in territorio di Trivento (Campobasso) tra lo svincolo dello stesso comune e quello di Castelguidone, da una prima ricostruzione pare che il tir che viaggiava verso Isernia abbia travolto due furgoni e un'auto che viaggiavano in senso opposto, schiacciato i veicoli contro il guard rail.

Uno dei furgoni è rimasto sotto al tir, per rimuovere è stato necessario l'intervento di una gru dei vigili del fuoco giunti da Campobasso, che hanno estratto tra le lamiere tutti gli occupati, per due di loro però non c'è stato nulla da fare, tra le lamiere infatti hanno perso la vita Jezael Scarinci (di 31 anni) e Daniele Ferrone (di 51).

I due residenti a Crecchio, lavoravano per la ditta di luminarie del padre della vittima più giovane, anch'egli coinvolto nell'incidente e ricoverato all'ospedale di Vasto (non è in pericolo di vita).

Mentre stanno combattendo tra la vita e la morte una donna estratta dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco e l'autista del tir impazzito, un 45enne di Cassino.

Incessante il lavoro dei pompieri, due squadre arrivate da Agnone e Campobasso hanno lavorato per ore.