Valanga sul Gran Sasso, travolge e uccide turista polacco

Un uomo di nazionalità polacca è morto sotto la valanga che ha colpito il versante aquilano del Gran Sasso: a dare l'allarme è stato un suo connazionale, sfuggito alla slavina.

Nove persone, tra Soccorso alpino della Guardia di finanza e Corpo nazionale soccorso alpino, hanno raggiunto a piedi la zona di Pizzo Cefalone. L'utilizzo dell'elicottero non è stato possibile a causa del vento forte. L'uomo rimasto fuori dal manto nevoso era visibile dal piazzale di Fonte Cerreto e i soccorritori, che si sono messi in contatto con lui per telefono, lo hanno invitato a non muoversi per fungere da riferimento visivo, come spiegato dal maresciallo del Sagf Paolo Passalacqua.

Nel frattempo è stata richiesta la fotocellula dei vigili del fuoco, un modulo su ruote ad alta potenza che posizionato dalla base della funivia servita fornire più luce alla zona, Richiesta anche l'unità cinofila di ricerca in valanga delle Fiamme Gialle

L’allarme, lanciato intorno alle 16,00 di oggi, è partito dal compagno d’escursione. Dopo aver assistito al distacco della valanga l’uomo ha infatti raccontato di aver perso ogni traccia dell’amico.

I tecnici del Cnsas, coadiuvati dai soccorritori della Guardia di Finanza, hanno provveduto con pala e sonda alla bonifica della zona interessata. Il ritrovamento, effettuato da un’unità cinofila è avvenuto intorno alle 19,00.