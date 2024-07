15enne Salvata da Annegamento dopo Drammatica Lotta in Mare

Una ragazza di 15 anni, di nazionalità straniera, è stata salvata da un grave rischio di annegamento mentre si trovava in mare a Pescara. L’incidente è avvenuto nel tratto di spiaggia libera situato tra gli stabilimenti Nettuno e Il Pirata, nel cuore della città.

La giovane, che si trovava in acqua vestita insieme ad altri ragazzi, è stata travolta dalla corrente e trascinata verso gli scogli. In pochi istanti, il suo annaspare ha allertato i presenti e sono scattate le operazioni di soccorso.

Le condizioni meteorologiche hanno complicato notevolmente le operazioni di salvataggio: mare mosso e forte vento hanno reso difficili le manovre. I bagnini della Società Lifeguard - La Compagnia del Mare, Lorenzo de Luca, Mattia D'Alberto e Luigi Cornin, sono intervenuti con un pattino. Dopo aver raggiunto la ragazza, che aveva riportato graffi alle gambe a causa dell’impatto con gli scogli, i soccorritori hanno trovato la giovane priva di sensi e hanno subito iniziato le manovre di rianimazione con massaggio cardiaco.

Il salvataggio è stato reso possibile anche grazie all’assistenza di alcuni bagnanti e del personale sanitario già presente sulla spiaggia. Una volta stabilizzata, la ragazza è stata trasportata in ospedale dal personale del 118. Fortunatamente, le condizioni della quindicenne non sono risultate critiche e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i militari della Guardia Costiera, sia via terra che con una motovedetta, e la squadra Volante della Questura di Pescara, per coordinare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza dell’area.