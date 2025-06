Scoppia Colpo di Scena: calo termico fino a -10°C, scopri dove!

Una massa d’aria fresca atlantica interrompe l’anticiclone africano, determinando un drastico crollo termico, temporali e temperature più basse su gran parte della Penisola.

La lunga fase di caldo africano che ha dominato l’Italia cede il passo a un’improvvisa ondata di aria fresca proveniente dall’Atlantico. A partire dal Nord, una serie di temporali intensi annuncerà un calo termico localmente anche di 10 °C in poche ore. Questa netta variazione cadrà all’interno dei valori stagionali, con decrementi generali tra 4 e 8 °C distribuiti su territorio nazionale .

La dinamica meteorologica in corso vede una perturbazione, individuata come perturbazione n. 4 di giugno, seguita da un vortice ciclonico in quota. Questo sistema attraverserà l’Italia tra lunedì 16 e giovedì 19 giugno, portando instabilità diffusa, con rovesci, possibili grandinate e raffiche di vento, seguita dal previsto rialzo termico verso il fine settimana.

Temperature previste nei prossimi giorni:

Martedì 17 : forte contrazione delle temperature, con decrementi fino a 10 °C al Nord e sul Centro‑Adriatico, già in calo al Sud.

Mercoledì 18 : il Sud entra nella fase di instabilità, l’aria fresca abbatte le massime su tutta la Penisola.

Giovedì‑Venerdì: progressivo ritorno a condizioni sopra la media, eccetto in alcune aree meridionali.

Nel dettaglio: le regioni settentrionali subiranno il primo impatto con temporali già da lunedì, mentre il Centro e il Sud sperimenteranno la flessione termica tra martedì e mercoledì, con temperature massime che torneranno su valori consueti (tra 25 e 30 °C).

Nel weekend, l’alta pressione dovrebbe riaffermarsi, portando a un clima estivo moderato, con punte fino a 33‑35 °C, soprattutto lontano dai litorali.

Indicazioni utili:

Questi repentini cali termici conseguono al passaggio di aria più fresca in quota: una dinamica che può scatenare contrasti termici violenti, responsabili di nubifragi, grandine e forti venti su coste e rilievi . È pertanto consigliabile mantenersi aggiornati tramite i bollettini ufficiali di Protezione Civile e servizi meteorologici, particolarmente per chi viaggia o opera all’aperto.