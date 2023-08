186 denunciati per truffa: Smascherati i furbetti del reddito di cittadinanza

Un'inchiesta condotta dai carabinieri ha portato alla luce un ingente numero di persone che avevano indebitamente percepito il reddito di cittadinanza (Rdc). Sono stati emessi 186 provvedimenti di denuncia nei confronti di coloro che avevano ottenuto il sussidio economico senza avere diritto a farlo. La frode ai danni dell'Inps, l'ente previdenziale italiano, ha fruttato complessivamente circa un milione di euro, cifra che ora dovrà essere restituita.

Le indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno rivelato che tra i denunciati vi sono 147 stranieri e 39 cittadini italiani. Questi individui avevano ingiustamente beneficiato delle erogazioni del reddito di cittadinanza, omettendo di dichiarare condizioni che ne avrebbero impedito il corretto accesso al sussidio. In particolare, molti di loro hanno cercato di nascondere il fatto di essere residenti in Italia da meno di dieci anni, una delle condizioni necessarie per beneficiare del Rdc.

Inoltre, è emerso che alcuni fra i denunciati, dopo essere stati scoperti una prima volta, avevano tentato di eludere il sistema richiedendo nuovamente il sussidio, spesso cambiando soltanto l'ordine del nome e del cognome nella documentazione presentata.

Anche tra i cittadini italiani sono stati individuati casi di frode: alcuni di loro avrebbero nascosto la propria situazione economica e patrimoniale al momento della richiesta del reddito di cittadinanza. Hanno omesso di dichiarare la presenza di polizze assicurative o accantonamenti bancari, cercando di trarre vantaggio in modo illecito dalla prestazione economica.

L'Inps ha avviato tempestivamente le procedure per revocare il sostegno erogato e recuperare le somme indebite, sottolineando l'importanza del corretto utilizzo delle risorse destinate ai cittadini in condizioni di bisogno effettivo.